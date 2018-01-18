Порошенко прокоментував ухвалення закону про деокупацію Донбасу

Президент Петро Порошенко прокоментував ухвалення Верховною Радою закону про деокупацію Донбасу, заявивши, що це сигнал і для Донбасу, і для Криму про те, що це є невід’ємна частина України. Про це президент написав у "Tвіттері".

Читайте такожРада ухвалила закон про деокупацію Донбасу«280 – за! Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом», - заявив він, зазначивши, що це - ключовий сигнал закону, який сьогодні ухвалила ВР за його ініціативи.

«Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).

За дане рішення проголосували 280 народних депутатів.