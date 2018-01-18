Лише "окупаційна адміністрація РФ": Вінник пояснив, чому тепер не варто вживати терміни "ДНР" і "ЛНР"

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник вважає, що закон про реінтеграцію Донбасу намагатимуться оскаржити "суб'єкти", які виконують вказівки з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо того, чому в назві закону про реінтеграцію Донбасу не згадується Крим.

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"Ми не внесли Крим, тому що це йде всупереч, на нашу думку, статті 116-й Регламенту Верховної Ради України... Переконаний, що цей законодавчий акт, коли він набуде чинності як закон, після підписання президентом, будуть намагатися різні суб'єкти, які виконують вказівки з Російської Федерації, оскаржити", - сказав Вінник.

Так, зазначив він, в питанні цього закону "дбали за правову чистоту" і не допускали будь-яких формальних порушень, аби закон "не був скасований повністю або в якийсь частині".

"Саме тому ми залишили текст назви такий, яким він був внесений автором проекту - президентом України. Водночас, скрізь по тексту ми прирівняли статус Криму, окупованого Російською Федерацією, до статусу Донецької і Луганської областей, так само окупованих Російською Федерацією", - пояснив Вінник.

Зокрема, зазначив він, ухваленим законом органи влади, які нині незаконно здійснюють владні повноваження на цих територіях, називаються "окупаційною адміністрацією".

"Фактично, навіть в публічних дискусіях ми маємо припинити вживати терміни так звані "ЛНР" і "ДНР". Згідно із законом, це має називатися "окупаційна адміністрація Російської Федерації", - сказав секретар комітету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). За дане рішення проголосували 280 народних депутатів.

16 січня парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні, загалом було розглянуто 673 поправки.