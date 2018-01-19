У Верховній Раді пропонують долучити облради до контролю за коштами на ремонт доріг

Використання коштів територіальних дорожніх фондів слід погоджувати з органами місцевого самоврядування.

З такою ініціативою у Верховній Раді виступають представники УКРОПу.

Зокрема, народні депутати від «Українського об’єднання патріотів» Олександр Шевченко, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Валентин Дідич, Віктор Шевченко підготували відповідний законопроект № 7476-1 «Про внесення змін до статті 103-1 Бюджетного кодексу України щодо погодження використання коштів територіальних дорожніх фондів органами місцевого самоврядування». Їх також підтримали нардепи Ігор Гузь, Юрій Савчук та Олександр Дехтярчук.

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«Законопроект має на меті забезпечення реальної децентралізації повноважень з управління автомобільними дорогами загальнодержавного користування місцевого значення шляхом передбачення погодження використання коштів територіальних дорожніх фондів органами місцевого самоврядування», – пояснили в УКРОПі.

Як зазначили автори документа, з 1 січня 2018 року повноваження з управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення віднесено у підпорядкування обласних державних адміністрацій. ОДА зобов'язані погоджувати перелік об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту автошляхів місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з Укравтодором та комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Однак у чинному законодавстві відсутня вимога щодо погодження таких об'єктів з органами місцевого самоврядування, зокрема з Верховною Радою АР Крим, Київською міською та обласними радами.

«Це ставить під загрозу взятий державою курс на децентралізацію, який передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування та, зокрема, перепідпорядкування доріг місцевого значення місцевим органам влади», – переконані в УКРОПі.

Водночас депутати зареєстрували в парламенті законопроект № 7475-1 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо погодження використання коштів територіальних дорожніх фондів органами місцевого самоврядування».

Документ передбачає доповнення чинного законодавства нормою, згідно з якою перелік об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту автодоріг місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності має погоджуватися з Верховною Радою АР Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською міською радами.