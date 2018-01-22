Порошенко пообіцяв підписати закон про деокупацію Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підпише закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163), одразу після того як документ надійде з парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистого зібрання з нагоди Дня соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки сьогодні в Києві.

«Хочу чітко заявити – я підпишу його, щойно він надійде з українського парламенту, з Верховної Ради… Цей закон фіксує право України на самооборону відповідно до 51-ї статті Статуту ООН і деталізує механізм його реалізації», - зауважив президент.

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Він наголосив, що закон підтверджує пріоритетність мирного, політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

Того ж дня в МЗС РФ назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон "перекреслює" Мінські домовленості. "Закон про реінтеграцію, якщо підходити з юридичних позицій, перекреслює Мінські домовленості", - сказав Лавров.