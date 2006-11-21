Кого б українці вибрали Президентом зараз (соцопитування)

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО очолюють рейтинг кандидатів у президенти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Громадська думка» - Україна» («ФГД-Україна»), оприлюднені сьогодні на прес-конференції в Києві.

За даними опитування, якби вибори Президента відбувалися в найближчу неділю, то за В.ЯНУКОВИЧА проголосували б 28,6% опитаних (у серпні – 35,2%), за Ю.ТИМОШЕНКО – 15,5% (у серпні – 15,3%), за В.ЮЩЕНКА – 12,5% (у серпні – 15,5%).

Віддати свої голоси за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА готові 4,5% опитаних (у серпні – 3,1%), а за голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА – 3,3% (у серпні – 3,3%).

При цьому проти всіх проголосували б 12% респондентів (5,9% у серпні).

Опитування проводилося з 29 жовтня по 7 листопада. Було опитано 2000 респондентів старше 18 років у 160 населених пунктів України. Погрішність вибірки становить 2,2%.