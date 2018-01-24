У МЗС закликали посилити санкції проти РФ після заяви про намір не виконувати резолюції ПАРЄ щодо України

У Міністерстві закордонних справ України закликають світову спільноту посилити санкції проти Російської Федерації після заяви про намір не виконувати резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, які були ухвалені, починаючи з 2014 року - після початку анексії Криму та війни на Донбасі.

Про це у мікрооблозі Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

"РФ не виконує не тільки резолюції ПАРЄ, але й міжнародне право в цілому. Розуміє мову силу і санкцій. Санкції слід посилювати", - завила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї і вимагає поновлення її прав у повному обсязі.

Сьогодні представники парламенту РФ Петро Толстой та Костянтин Косачов, які беруть участь в засіданні спеціального комітету Бюро асамблеї (ad hoc committee), який займатиметься пошуком механізму повернення Російської Федерації в Асамблею, заявили, що Росія не має наміру виконувати резолюції ПАРЄ щодо України.