Тарифи на послуги ЖКГ у Києві встановлені з порушеннями

Голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ заявляє, що тарифи на послуги житлово-комунального господарства в Києві встановлені з порушеннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Тарифи на послуги ЖКГ в Києві встановлені з порушенням чинної методики формування тарифів. З нами ніхто їх не погоджував», - зазначив О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи зростуть у середньому в 3,3 раза.

10 листопада ц.р. Мінюст заявив, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсними через їх невчасну реєстрацію.

17 листопада ц.р. заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що влада Києва не має наміру подавати документи про підвищення комунальних тарифів на реєстрацію в Міністерство юстиції України.

«Ні, нам не треба їх затверджувати в Мінюсті. Ми відстоюватимемо свої права навіть у суді, якщо це буде необхідно. І не збираємося подавати на затвердження, оскільки законом про місцеве самоврядування це не передбачено. У цьому законі записано, що затверджує тарифи виконавчий орган. Ми є виконавчим органом згідно із законом» , - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.