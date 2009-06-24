Шкіль каже, що БЮТ поки не буде чіпати міністрів

Народний депутат з фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ заявляє, що принаймні цього пленарного тижня у «бютівців» немає підстав голосувати за постанови Верховної Ради про звільнення міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ШКІЛЬ сказав сьогодні журналістам.

Він, зокрема, прокоментував перспективи підтримання фракцією БЮТ зареєстрованих у ВР шести постанов щодо кадрових змін в уряді.

«Жодних інших кадрових змін, окрім вже здійснених, не планується принаймні на цьому тижні», - зазначив А.ШКІЛЬ.

Говорячи зокрема про можливість звільнення Івана ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти та науки, народний депутат зазначив, що усі ті завдання, які перед Міносвіти ставив уряд, виконані.

«Я не знаю жодних підстав для його звільнення», - висловив свою позицію А.ШКІЛЬ, додавши, що на засіданні фракції це питання також не обговорювалося.

У свою чергу представник фракції НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА припустила, що навряд чи БЮТ піде на подальше звільнення міністрів, не маючи у зв’язку з цим домовленості з іншими фракціями, зокрема з Партією регіонів, для призначення нових міністрів до складу уряду.