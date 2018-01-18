Співробітник УДО в суді розповів, як Янукович утікав з Києва через Харків до Криму

На допиті під час судового засідання у справі про держзраду колишнього президента Віктора Януковича свідок, співробітник УДО Віктор Резніченко розповів про обставини втечі Януковича з Києва через Харків до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні покази він надав на засідання суду.

Резніченко розповів, що 21 лютого 2014 року вдень Янукович перебував в адміністрації президента в Києві, біля 17-ї години він поїхав до резиденції Межигір’я, приблизно о 22-й годині свідок почув по радіозв’язку, що Янукович вилетів двома гелікоптерами з Межигір’я у невідомому напрямку.

Також свідок додав, що через декілька годин після цього він отримав розпорядження від свого керівництва виїхати в складі передової групи до Харкова.

За словами Резніченка, співробітники УДО включно з ним на декількох автомобілях поїхали до Харкова різними групами і домовилися зустрітися на 110-му кілометрі траси Київ-Харків. О 10-й годині ранку 22 лютого співробітники УДО з Києва прибули у Харків у резиденцію, де вже знаходився Янукович. Того ж дня після обіду Янукович поїхав до аеропорту Харкова. В аеропорту його вже чекали два гелікоптери, в один з них сів Янукович та декілька охоронців. У другий сів начальник служби безпеки президента Костянтин Кобзар, свідок та ще декілька співробітників УДО. Гелікоптери полетіли в невідомому на той час для свідка напрямку. Через годину польоту екіпажу та пасажирам гелікоптера, де знаходився свідок, диспетчер “Украероруху” повідомив, що гелікоптери мають повернутись у Харків за командою Олександра Турчинова (22.02.2014-2711.2014 – голова Верховної Ради, 23.02.2014-07.06.2014 – в.о. президента). Диспетчеру відповіли, що для повернення у Харків не вистачить пального і було прийнято рішення приземлитися в аеропорті Донецька. Через 5 хвилин після приземлення в Донецьку начальник служби безпеки президента дав команду завантажуватися до двох літаків, які стояли в аеропорту неподалік. У літак “Фалькон” сів Янукович та керівник його служби безпеки Кобзар, в інший літак – співробітники держохорони. Літаки ще не встигли вилетіти, як до них підійшли представники Держприкордонслужби, які повідомили через екіпаж, що виліт заборонено через неоформлення деяких документів. Після цього всі пасажири двох літаків залишили повітряні судна, Янукович пересів до автомобіля і поїхав у невідомому на той час свідку напрямку. Дещо пізніше свідок з речами Януковича приїхав у якийсь будинок в Донецьку, де уже пребував Янукович. Через декілька годин автомобіль з Януковичем та автомобілями супроводу поїхали в напрямку Криму. Під час руху біля Бердянська автомобілі зупинилися біля поля. По команді начальника охорони Януковича співробітники УДО разом з Януковичем пішли в поле і туди ж приземлилися два гелікоптери Мі-8 без бортових номерів з радянськими зірками на борту. Свідок Резніченко припускає, що це були гелікоптери Російської Федерації. “Пілоти мені невідомі, вони були у спецспорядженні, але без розпізнавальних знаків на уніформі. Я так думаю, що це були пілоти Російської Федерації”, - сказав він. Резніченко додав, що все це відбувалося в ніч на 23 лютого. Супроводжуючі Януковича піднялись на борт цих гелікоптерів і за деякий час, приблизно через годину, гелікоптери приземлилися в невідомому на той час для свідка місці. Це було льотне поле аеродрому. Де подівся Янукович, який летів другим гелікоптером, свідок не бачив. Резніченко з колегами переночували у вагончиках на льотному полі, зранку 23 лютого звідти їх забрав автомобіль і підвіз до літака Ан-25, в якому вже сидів Янукович, декілька співробітників держохорони, знайомих свідку, та група озброєних людей, яких свідок не знав. Після цього літак злетів і через годину знову приземлився через технічні причини на невідомому аеродромі. Пасажирам було сказано, що літак далі летіти не може, пасажири залишили літак. На аеродромі свідок побачив автомобіль аеропортового обслуговування з написом “Анапа”, з чого він зробив припущення, що це відбувалось біля міста Анапа Російської Федерації. Потім прибув інший Ан-26, в який всі, в тому числі і Янукович, пересіли. За деякий час літак здійснив ще одну посадку на невідомому аеродромі, де він побачив російських військових і російські військові транспортні засоби. Янукович і супроводження сіли на ці транспортні засоби і поїхали в невідомому напрямку. Через деякий час свідок зрозумів, що він знаходиться в Криму. Приїхали на базу відпочинку у Ялті. Резніченко припускає, що це була база відпочинку, яка належала Російській Федерації. Це було приблизно о 18-й годині 23 лютого, приблизно о 22-й годині від керівника служби безпеки президента надійшла команда терміново зібратися, після чого всі поїхали на російських військових автомобілях в Севастополь. В Козачій Бухті Севастополя автомобілі заїхали на територію російської військової частини. Там керівник служби безпеки Януковича Кобзар зібрав усіх на плацу, до співробітників УДО підійшов Янукович і запропонував тим, хто бажає, їхати з ним далі, не сказавши, куди саме їхати. Свідок і ще декілька співробітників УДО відмовилися їхати з Януковичем. Кобзар оголосив Януковичу, що він має написати відмову від охорони УДО, і це він зробив. Частина співробітників УДО вирішили поїхати з Януковичем далі, свідок назвав їхні прізвища. Де знаходяться колишні його колеги, він зараз не знає. Після цього ті, хто лишилися, залишили свою зброю в управлінні держохорони Криму і 24 лютого зранку поїхали в Київ.

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Куди поїхав Янукович, свідку невідомо, оскільки востаннє він його бачив на плацу військової частини у Криму.

Резніченко також розповів про обставини нібито обстрілу кортежу Януковича. Він зазначив, що сам особисто не був свідком обстрілу автомобіля, проте знає про обстріл зі слів свого колишнього колеги. “Мені особисто невідомо про факти загрози життю Януковича, також як і про планування нападу на нього. Фактів нападу на нього впродовж 21-23 лютого не було. Але коли передова група виїхала до Харкова з Києва, і коли ми зустрілися на 110-му кілометрі траси, Дмитро Іванцов (співробітник УДО) повідомив нам, що при виїзді з Києва на одному з блокпостів його автомобіль було обстріляно. Куля пробила водійські двері машини і застрягла в табельному пістолеті “Глок”, який знаходився в кобурі на лівій стороні. Іванцов показував нам пошкоджений магазин пістолета, і я бачив автомобіль з пробитими дверима”, - сказав Резніченко. Він також додав, що Янукович в цій машині не перебував, там був, окрім водія, ще один співробітник УДО. Також Резніченко підкреслив, що обстріляний автомобіль їхав окремо, не в кортежі. Крім того, він додав, що Іванцов на своїй машині не супроводжував кортеж Януковича, який поїхав іншою дорого. І ще додав, що в цьому автомобілі Янукович взагалі ніколи не їздив. Він підсумував, що факт пострілу по автомобілю Іванцова не можна вважати спробою замаху на Януковича, швидше всього по автомобілю вистрілили, тому що він не зупинився на блокпості при виїзді з Києва.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.