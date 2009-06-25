Тимошенко і Ющенко повинні разом розібратися з російським газом

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із закликом визначити спільні шляхи виконання підписаних 19 січня 2009 року газових угод з Російською Федерацією та подолання негативних наслідків цих контрактів для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні за результатами засідання комітету його голова Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Комітет без політизації, без персоніфікації цього питання стурбований тим, що документи, підписані 19 січня, не носять симетричного характеру і передбачають жорсткі санкції стосовно України у випадку невиконання нею своїх зобов’язань, і не містять відповідних дзеркальних санкцій до Російської Федерації», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши також, що законтрактовані обсяги газу є надмірними для України.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що комітет звернеться з офіційним депутатським запитом до Президента України і прем’єр-міністра з вимогою викласти бачення шляхів мінімізації негативних наслідків для України, які виникають внаслідок реалізації цих газових угод.

«Те, що на політичному рівні Російська Федерація зараз говорить, що не буде вживати санкцій, на жаль, не можна виключати, що за інших обставин до України виникнуть конкретні фінансові звинувачення за невиконання умов контракту», - зазначив народний депутат.

Водночас А.ГРИЦЕНКО наголосив, що за наявної ситуації не можна жодним чином говорити про перегляд цих документів.