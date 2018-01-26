У ГПУ готові розслідувати тиск на журналіста, який зробив сюжет про мальдівський відпочинок Порошенка

17:34, 26 січня 2018
Політика
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У ГПУ заявили, що готові розслідувати можливий тиск на журналіста, який зняв сюжет про відпочинок Порошенка / фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Звертаюся до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача із пропозицією написати заяву на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка, у зв’язку із викладеними ним фактами у мережі Facebook про тиск, який він пов’язує із виходом розслідування «Мr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента». Прошу Ткача надати всі наявні у нього факти погроз, фейкових листів тощо, що свідчать про тиск на нього як на журналіста", - зазначила Сарган.

За її словами, генпрокурор готовий зареєструвати кримінальне провадження для проведення слідчих дій за даним фактом.

Яу повідомляв УНІАН, журналісти, які проводили розслідування, зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах.

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Теги: #ГПУ#Порошенко на Мальдівах#тиск на журналістів