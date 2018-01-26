На творців журналістського розслідування про відпочинок Порошенка на Мальдівах чиниться тиск

Журналісти зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах.

Сюжет про таємничий відпочинок Петра Порошенка на Мальдівах викликав критику декого з глядачів і прихильників президента, які поставили під сумнів предмет і професійність розслідування. На журналістів, які зняли сюжет, почали чинити тиск.

Як зазначає Радіо Свобода, журналісти зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах.

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Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент виступив із заявою на захист журналістів програми "Схеми" і засудив спроби перешкодити їхній роботі, «дискредитувати чи залякати їх, в інтернеті чи будь-яким іншим чином».

Нагадаємо, в розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка» програми «Схеми» розповідається про те, як президент та його гості впродовж семи днів та шести ночей відпочивали на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc, який складається лише з приватних вілл посеред Індійського океану.