ЗМІ: заступник голови ФБР, що розслідував справу про листування Клінтон, пішов у відставку під тиском

За даними видання, незважаючи на те, що відставка чиновника була передбачена, вона стала несподіванкою для публіки.

Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб, який подав у відставку 29 січня, говорив друзям, що відчуває тиск з боку голови бюро. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох близьких соратників Маккейба.

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За даними видання, незважаючи на те, що відставка чиновника була передбачена, вона стала несподіванкою для публіки. Не далі, як минулого тижня він заявляв, що сподівається зберегти посаду до виходу на пенсію в середині березня.

Тим не менше, відразу після оголошення свого рішення колегам, Маккейб піде у відпустку (що передує звільненню).