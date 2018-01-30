ЗМІ: заступник голови ФБР, що розслідував справу про листування Клінтон, пішов у відставку під тиском

02:19, 30 січня 2018
Політика
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Заступник голови ФБР пішов у відставку під тиском з боку свого начальника / Фото Kintarojoe via flickr.com

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За даними видання, незважаючи на те, що відставка чиновника була передбачена, вона стала несподіванкою для публіки. Не далі, як минулого тижня він заявляв, що сподівається зберегти посаду до виходу на пенсію в середині березня.

Тим не менше, відразу після оголошення свого рішення колегам, Маккейб піде у відпустку (що передує звільненню).

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Теги: #ФБР Трамп Клінтон