США відреагували на перехоплення російським СУ-27 їхнього літака-розвідника

Як підтведилили Військово-морські сили США у Європі, російський СУ-27 скоїв небезпечне зближення з американським EP - 3 у міжнародному повітряному просторі.

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" заклопотаність у зв'язку з небезпечною російської військової діяльністю в небі над Чорним морем. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

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"Як підтвердили Військово-морські сили США у Європі, російський СУ-27 скоїв небезпечне зближення з американським EP - 3 у міжнародному повітряному просторі. При цьому російський пілот наблизився на відстань 5 футів і пролетів безпосередньо перед EP-3", - йдеться в заяві.

"У той час як повітряне судно США діяло у відповідності з міжнародним правом, російська сторона грубо порушила існуючі угоди і міжнародне право, зокрема, Угода 1972 р. про запобігання інцидентів у відкритому морі і в повітряному просторі (INCSEA)", - заявили в Держдепартаменті США.

США закликали Росію припинити такі небезпечні дії, які підвищують ризик помилки і становлять небезпеку для екіпажу обох сторін.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.