Литвин про мінімальну зарплату, вибори і торгівлю повітрям

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає популізмом намагання народних депутатів збільшити мінімальну зарплату.

Про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу.

В.ЛИТВИН зауважив, що прийнятий сьогодні в першому читанні законопроект про збільшення розміру мінімальної зарплати не має фінансового забезпечення: «Законопроект, який ми сьогодні прийняли за основу – він під собою не має основи, а саме: немає розрахунків, за рахунок чого додатково знайти в бюджеті 37 мільярдів».

Він зауважив, що враховуючи початок президентської кампанії, сьогодні «мало в кого підніметься рука» не голосувати за збільшення соціальних стандартів.

В.ЛИТВИН вважає, що більш реальним кроком було б забезпечення виплати існуючої заробітної плати, а також знайти можливості для збільшення дохідної частини бюджету.

«Поки що те, що відбувається, - це торгівля повітрям, більше того – торгівля обіцянками», - зауважив спікер.

Голова ВР наголосив, що у разі ухвалення цих змін вони набудуть чинності вже після президентських виборів.

Він не виключив, що після президентських виборів будуть ініціативи щодо зменшення цієї соціальної норми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні внесений Партією регіонів законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати).

"За" - 243 голоси, зокрема, Партія регіонів – 172, "Блок Тимошенко" – 0, "Наша Україна-Народна Самооборона" – 25, комуністів – 27, "Блок Литвина" – 19.

Даним законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – з 1 липня 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. та з 1 грудня – 900 грн. на місяць.