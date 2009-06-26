Литвин: політичних самогубців не так вже й багато

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що розпуску парламенту не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу, відповідаючи на запитання, чи може призвести до розпуску парламенту рішення НУ-НС про вихід з коаліції або відставка ще кількох міністрів.

В.ЛИТВИН зауважив, що уряд був сформований виключно Президентом та прем’єр-міністром, а також фракціями БЮТ та «Наша Україна». «Отже, вони несуть персональну відповідальність за діяльність уряду», - наголосив голова парламенту.

«Якщо Президент, щоб дошкулити прем’єр-міністру, запропонує міністрам, призначеним за його квотою в уряді і які залишились йому вірними, написати відповідні заяви, то це буде свідчити про те, що на кін в політичній боротьбі поставили країну», - зауважив він.

Водночас В.ЛИТВИН підкреслив, що будь-яке рішення НСНУ залишиться лише політичною заявою, оскільки «політичних самогубців ні серед депутатів, ні серед урядовців, я думаю, не так вже й багато». «Це буде вихід не з уряду, це буде вихід не з коаліції – це буде вихід за межі політичного буття тих людей, які вчинять такі кроки», - наголосив голова ВР.

Він переконаний, що розпуску парламенту не буде. «Питання в іншому - є бажання палке, але під це бажання потрібно мати відповідні можливості, а точніше кажучи - мізки, щоб спланувати й здійснити відповідну роботу. Тому, на моє глибоке переконання, потрібно розслабитись, заспокоїтись і зрозуміти, що відповідальності не уникнути за будь-яких обставин. Втеча, вона буде давати більш вагомі підстави питати за скоєне в Україні», - наголосив він.