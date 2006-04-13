Жулинський і Лубківський окреслять гуманітарну політику Президента. Брифінг у Секретаріаті
16:21, 13 квітня 2006Політика
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Завтра, 14 квітня, о 13.00 в Секретаріаті Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг Радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО та Голови Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України Миколи ЖУЛИНСЬКОГО.
Як повідомляє прес-служба глави держави, тема брифінгу – гуманітарна політика Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
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