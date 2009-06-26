Четверо людей загинули під час чистки каналізаційного колодязя

Вчора о 20.25 у селищі Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області внаслідок порушення заходів безпеки під час чистки каналізаційного колодязя сталося отруєння фекальними газами 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 22.30 підрозділом оперативно-рятувальної служби району з колодязя глибиною 5 метрів були підняті на поверхню тіла 4 загиблих. Одна людина врятована та з отруєнням у важкому стані госпіталізована.