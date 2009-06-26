Газпром: контракти з Україною зміні не підлягають
11:00, 26 червня 2009Політика
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«Ми розуміємо складнощі, але...»
Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР виключає можливість перегляду газових контрактів з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зборах акціонерів «Газпрому».
«Ми розуміємо сьогоднішні складнощі українських колег, але контракти мають виконуватися і зміні не підлягають», - заявив О.МІЛЛЕР.
Він нагадав, що в 2008 році з країнами СНД «Газпром» перейшов на контрактні умови і цінові механізми, аналогічні тим, що застосовуються в європейських країнах.
«Зокрема, наші українські партнери уклали на цих умовах довгострокові контракти на постачання і транзит газу на період до 2019 року», - зазначив О.МІЛЛЕР.
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