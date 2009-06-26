Яценюк: Конституції потрібен «захист від дурня»

Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК хоче зібрати підписи за проведення референдуму з питань конституційної стабільності ще до президентської кампанії. Про це він сказав на прес-конференції в п’ятницю.

“Ми хочемо встигнути до президентської кампанії ”,- сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що референдум не може бути декларативним. За його словами, “Фронт змін” вимагатиме, щоб в разі винесення якогось питання на референдум, за яке проголосувало б більшість українців, воно має стати частиною національного законодавства.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Конституції України потрібен “захист від дурня”. “Так інженери називають заходи безпеки, які ускладнюють випадкове або навмисне втручання ззовні в роботу складного механізму, обладнання або програмного забезпечення”, - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вбачає завдання “Фронту змін” в убезпеченні українських політиків від змін Конституції, які передбачають тільки одне - побачити свої особисті інтереси в цій Конституції. “В день Конституції у мене тільки одне звернення до тих політиків, які внесли свої проекти Конституції: усвідомте, що Конституція це не ваш документ, Конституція - це документ нації і держави. Відкличте їх, займіться справою, займіться виведенням країни з кризи”, - сказав лідер “Фронту змін”, додавши, що зміни до Конституції не є передумовою стабільності в Україні.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що треба змусити українських політиків виконувати чинну Конституцію. “Яку Конституцію не дай українським політикам, вони все рівно зроблять з неї комплект макулатури. Тому найважливіше - заставити їх виконувати чинну”, - переконаний А.ЯЦЕНЮК.