Ющенко доручив Тимошенко підготувати його візит до Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ № 493/2009 “Про підготовку робочого візиту Президента України до Республіки Польща для участі у заходах з нагоди відзначення 440-ї річниці підписання Люблінської унії”,

Текст документа оприлюднило офіційне інтернет-представництво глави держави.

План заходів з підготовки робочого візиту Президента України до Республіки Польща для участі у заходах з нагоди відзначення 440-ї річниці підписання Люблінської унії затверджено з метою належної підготовки зазначеного візиту та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України.

Цим документом Кабінету міністрів України доручено забезпечити виконання зазначеного плану заходів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України планує відвідати Польщу з візитом 1 липня.