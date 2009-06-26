У Партії регіонів доводять, що ситий бютівець українцю - не товариш

У Партії регіонів вважають, що саме фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді є відповідальною за блокування рішення про збільшення зарплат і пенсій найбіднішим українцям.

На цьому наголошується у переданій агентству УНІАН заяві Партії регіонів.

“Безпрецедентний цинізм БЮТ і самої Юлії ТИМОШЕНКО, з яким вони поставилися до можливості вже з 1 липня підвищити зарплати і пенсії найбіднішим громадянам України на 200 гривень, ляже плямою ганьби на цю політичну силу та її лідерку”, - йдеться у заяві.

У Партії регіонів також зазначають, що “ситі і задоволені, “бютівці” не розуміють простого народу, який з останніх сил виживає в умовах різкого стрибка цін на буквально все, що потрібно для життя”.

”Готуючись до комфортних відпусток, які депутати від БЮТ здебільшого проводять у “закордонних виборчих округах”, “бютівці” не знайшли в собі й краплини сумління, щоб літо стало хоч трошки легшим і для мільйонів знедолених, які не те, що не мають перспективи поїхати на відпочинок, але ще й змушені жити впроголодь”, - зазначають у Партії регіонів.

”Партія регіонів повторює – ми не дамо депутатам піти на канікули, доки вони таки не проголосують підвищення мінімальних зарплат і пенсій. Ми не дамо корумпованому і безвідповідальному уряду, який безсовісно розкрадає країну, зневажити і скривдити найбідніших, які надіються на захист своєї держави”, - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів вимагає, щоб Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

25 червня Верховна Рада проголосувала за даний законопроект у першому читанні.

Водночас, за результатами засідання Погоджувальної ради, сьогодні парламент до розгляду цього проекту закону у другому читанні не повернувся.