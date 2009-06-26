Ющенко: я йду на вибори не технічним кандидатом

Публічна дискусія щодо змін до Конституції має відбутися до президентських виборів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю «5 каналу».

«Моя принципова позиція - якщо ми говоримо про прогнозовану українську позицію, ми повинні висловитися по змісту Конституції до президентських виборів... Нам треба продемонструвати, що ми Конституцію пишемо не під себе чи не під якийсь надуманий закулісний шантажний процес», - сказав Президент, наголосивши на важливості не допустити відкату в українській демократії.

На його переконання, після прийняття змін до Конституції в парламенті, законопроект має бути відправлений на вивчення до Конституційного Суду - а після позитивного висновку КС - безумовно, на всеукраїнський референдум. «Я глибоко переконаний, що для української Конституції потрібний всенародний акцепт... Ми говоримо про нову редакцію - і зміст нової редакції виноситься на референдум», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про президентську кампанію, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Я йду на вибори не технічним кандидатом. Я маю світогляд, з яким я переконаний - тільки за умови, коли українська нація спроможна дати свою оцінку подіям, які відбуваються і на сьогодні є загрозою українського вибору - якщо нація буде повна цієї свідомості, я впевнений, що у нації буде шанс мати дорогу в прогнозоване майбутнє. Найбільше, від кого буде залежати майбутнє країни - це від виборця».

Інтерв`ю провів шеф-редактор проектів «5 каналу» Святослав ЦЕГОЛКО.

Частина інтерв`ю вийде в ефір у п`ятницю, 26 червня, о 21:00 у програмі «Час», повний варіант - у суботу, 27 червня.