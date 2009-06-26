Завтра Наша Україна спровокує офіційний розвал більшості в парламенті?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що на завтрашньому з`їзді партії «Народний Союз Наша Україна» може бути прийнятий ряд поворотних рішень, зокрема щодо ініціювання позачергових парламентських виборів, сценарій яких був розроблений ще командою екс-глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Під час перебування В.БАЛОГИ главою СП його командою було розроблено кілька сценаріїв з ініціювання позачергових парламентських виборів і проведення їх одночасно з президентськими. Очевидно, що на суботньому з`їзді оновлена Романом БЕЗСМЕРТНИМ управлінська структура президентської партії прийме ряд поворотних рішень. Судячи з усього, буде заявлено про офіційний вихід депутатів від НСНУ з парламентської коаліції і, таким чином, перехід їх в опозицію, а також розглядатиметься питання про відкликання зі складу уряду міністрів, призначених за квотою блоку «Наша Україна». Це спровокує офіційний розвал більшості в парламенті», - заявив експерт.

При цьому, на його думку, вихід депутатів від НСНУ з парламентської коаліції поставить на порядок денний питання про створення нової більшості. «І такий шанс з`являється тепер уже у Віктора ЮЩЕНКА і Віктора ЯНУКОВИЧА», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому експерт припускає, що «якщо В.ЮЩЕНКО зуміє домовитися з В.ЯНУКОВИЧЕМ, реалізація сценарію «розподілу країни на двох» може стати реальністю».

«Це за сприятливої для двох Вікторів кон`юнктурі. У гіршому разі, В.ЮЩЕНКО просто наблизить дострокові парламентські вибори», - додав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.