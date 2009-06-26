Лавринович: у Ющенка ще є три тижні, щоб розпустити парламент

До 17 липня рішення про дострокове припинення повноважень парламенту можна приймати, і це “на 100% юридично правильно”, сказав в інтерв’ю «Главреду» перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він нагадав, що у Конституції України є заборона на призначення дострокових парламентських виборів у період шести останніх місяців повноважень чинного Президента.

“Але жодний правник і астролог не скаже точно день, коли закінчаться повноваження чинного глави держави”, - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він нагадав, що парламент визначив 17 січня 2010 року як дату виборів Президента України. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сумнів, що парламент ще повертатиметься до цього питання. За його словами, 17 січня буде проведено перший тур виборів. “Тобто, до 17 липня рішення про дострокове припинення повноважень парламенту можна приймати, це на 100% юридично правильно. Чи можна ухвалювати таке рішення в серпні? Це вже дуже суперечливо”, - зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, у випадку, коли не буде переможця в першому турі виборів і через три тижні - другий тур, а після цього Центральна виборча комісія оголосить результати, будуть судові оскарження, потім підготовка до інавгурації й “усе це затягнеться”.

Як сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, тому в такій ситуації важко дати відповідь на питання, “у який день закінчаться повноваження Президента”, оскільки “вони закінчаться у той день, коли новообраний Президент зійде на посаду”.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що можливість розпуску парламенту до 17 липня “сумнівів не викликає жодних, а далі є питання, і можуть бути сумніви щодо того, наскільки правомірне рішення глави держави”.

На запитання, чи може стати вихід фракції НУ-НС із коаліції приводом для розпуску парламенту, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів, що “якщо фракція вийде і протягом тридцяти днів не буде сформована нова коаліція, то у Президента є право, яке він має і сьогодні, щоб видати указ про дострокові вибори”. При цьому він додав: “Хоча знову ж виникає питання 17 липня”.

О.ЛАВРИНОВИЧ ще раз наголосив, що “у Президента є право оголошувати дострокові парламентські вибори і зараз”, оскільки “Конституція вимагає, аби коаліція створювалася не тільки за рішенням фракцій, які сумарно мають голосів більше половини конституційного складу Верховної Ради”. “Конституція передбачає, щоб до складу коаліції входили поіменно не менше половини конституційного складу парламенту. Сьогодні реальний склад коаліції становить двісті дванадцять депутатів. Тобто двісті двадцять шість не складається ніяк”, - додав він.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ не вважає можливим проведення одночасно президентських і парламентських виборів.

За його словами, “після видання указу про дострокове припинення повноважень парламенту у період шістдесяти днів мають відбуватися позачергові вибори, а щоб вони пройшли одночасно з черговими президентськими, таке рішення має бути ухвалено напередодні 17 листопада”. “У мене великі сумніви, що в цей час Президент ще матиме на це повноваження. Це виходить за логічні рамки шести місяців”, - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.