Політолог вважає високою ймовірність появи в Україні... чотирьох президентів

Українські політичні сили повинні ще до початку президентської кампанії домовитись про безумовне визнання результатів майбутніх виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор київського Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

В іншому випадку, вважає він, після завершення голосування є висока ймовірність появи в Україні по крайній мірі чотирьох президентів.

За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, “один буде вважати себе переможцем, а другий - що він не програв”.

При цьому, продовжив політолог, чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО «заявить, що він залишається на своїй посаді, бо незрозуміло, хто ж переміг, а Володимир ЛИТВИН, згідно із законом, почне виконувати обов’язки президента за його відсутності».