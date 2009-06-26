Кабмін назвав п’ять кандидатів на посади в уряді

Проект постанови внесли до ВР

Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення членів уряду. Відповідно до тексту документу, який розміщений на офіційному сайті ВР, Кабмін пропонує призначити: Михайла ЗГУРОВСЬКОГО - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Юрія ЛЮБОНЕНКА - на посаду віце-прем’єр-міністра України; Федора ЯРОШЕНКА - на посаду міністра фінансів України; Тарієла ВАСАДЗЕ - на посаду міністра транспорту та зв’язку України; Віктора ШЕМЧУКА - на посаду міністра юстиції України. Постанову пропонується прийняти відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter