Суд виніс вирок спільнику Гужви

Шевченківський районний суд Києва засудив спільника головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Антона Філіпковського до чотирьох років позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном, передає радіо Свобода.

Читайте такожСуд обрав спільнику Гужви запобіжний захід у вигляді цілодобового арештуЯк повідомляє прес-служба прокуратури Києва, суд розглянув у відкритому засіданні обвинувальний акт та угоду про визнання вини у вимаганні спільника редактора «Страна.UA».

За даними прокуратури, після допиту обвинуваченого суд затвердив угоду.

У прокуратурі додають, що кримінальне провадження стосовно головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви завершено, після ознайомлення стороною захисту з матеріалами слідства обвинувальний акт передадуть до суду.

Як повідомляв УНІАН, у червні після обшуків у редакції видання «Страна.ua» затримали Ігоря Гужву. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання"). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька $20 тис. Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За Гужву внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».