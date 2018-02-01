Переговори у Мінську: сторони висловилися щодо реінтеграції Донбасу

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), посол Мартін Сайдік заявляє, що учасники робочої підгрупи з політичних питань висловили свої позиції щодо закону «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях».

Про це він сказав у Мінську за підсумками сьогоднішніх переговорів ТКГ, повідомляє сайт ОБСЄ.

"Політична робоча група обговорювала, серед іншого, новий закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях». За словами координатора групи посла П'єра Мореля, сторони висловили свої позиції з цього питання", - заявив Сайдік. Інших подробиць у зв'язку з цим він не повідомив.

Окремо спецпредставник ОБСЄ відзначив: "Одним з основних питань економічної робочої групи було відновлення роботи оператора мобільного зв'язку «Vodafone-Україна» на території окремих районів Донецької області (ОРДО). Сторони погодилися, що це життєво важливо для цивільного населення по обидва боки від лінії зіткнення. Необхідно терміново знайти вирішення цієї комплексної проблеми".

"Крім того, учасники економічної робочої групи продовжили обговорення питань водопостачання в системах «Карбоніт» і «Вода Донбасу», погашення заборгованостей колишнім співробітникам української залізниці в ОРДО і ОРЛО, а також питань екологічної безпеки, пов'язаних із затопленням вугільних шахт в зоні конфлікту", - заявив Сайдік.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і є незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.