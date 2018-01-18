Представник України у ТКГ розповіла про реакцію росіян у Мінську на закон щодо деокупації

19:55, 18 січня 2018
Політика
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Представник України вважає, що реінтеграція Донбасу забезпечується не прийнятими документами, а повинна супроводжуватися діями.

Закон про деокупацію роздратував росіян на переговорах у Мінську / фото УНІАН

Схвалений сьогодні Верховною Радою України закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163) роздратував росіян на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.

Про це повідомила представник України у політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська у Facebook.

Вона наголосила, що "жодним законом не можна зупинити країну-агресора РФ".

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"Але прийняття сьогодні закону по Донбасу (7163) не на жарт дратував росіян та їх сателітів і Мінську. Реінтеграція також не забезпечується документом, поки він не буде наповнений діями, планами, реалізованими програмами, юридичним захистом власних громадян та нападом на агресуючу сторону. В той же час, якщо ми інші, то до прав людини також не повинні ставитись, як до декларацій", - заявила Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). За дане рішення проголосували 280 народних депутатів.

16 січня парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні. Загалом було розглянуто 673 поправки.

Президент України Петро Порошенко заявив, що депутати, ухваливши цей закон, підтримали його стратегію звільнення окупованих територій.

Соєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах та перекреслює спроби Російської Федерації замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відсічі збройній агресії РФ.

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Теги: #реінтеграція Донбасу#закон про деокупацію Донбасу