Стало відомо, коли пройдуть наступні переговори в Мінську

Українська сторона сподівається, що процес звільнення заручників продовжиться.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановано на 14 лютого.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Наступне засідання Тристоронньоі контактної групи в Мінську заплановано на 14 лютого", - сказала прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішнього засідання в Мінську Оліфер заявила, що українська сторона в ТКГ сподівається, що процес звільнення заручників продовжиться.

У свою чергу перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що в Мінську українська сторона представила пропозиції про звільнення політичних ув'язнених з в'язниць в РФ. Також представник України повідомила, що українською стороною були представлені певні пропозиції щодо звільнення українських заручників, що утримуються на окупованому Донбасі.

Крім того, як повідомила прес-секретар Кучми, українська сторона підкреслила, що бойовики блокують роботу міжнародних експертів з вивчення наслідків підтоплення шахт.

У той же час українська делегація закликала контрольованих Росією бойовиків повернути «Укрзалізниці» 30 тис. одиниць рухомого складу.

Також українська сторона вимагала надати ремонтним бригадам безпечний доступ для відновлення мобільного зв'язку в Донецькій області.