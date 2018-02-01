Мосійчук пригрозив Гужві "долею Бузини", а тепер сам скаржиться на погрози
Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук пригрозив що, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва може повторити долю скандального журналіста Олеся Бузини, вбитого у 2015 році.
"Бл**ь, бл**ь, бл**ь! С*ка, та коли ж нарешті ці прокацпські виродки не зможуть тікати з країни і нестимуть відповідальність за свої злочини??? Терпець уривається і схоже історія Бузини має шанс на неодноразове повторення! Коли Держава не здатна карати колаборантів та шпигунів цю функцію беруть на себе невідомі патріоти! Навіяно втечею Гужви та ліквідацією Бузини", - написав народний депутат.
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Після публікації емоційного посту нардеп написав ще один, в якому розповів про погрози, які йому надходять від "рускоміровцев".
Як повідомляв УНІАН, Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку. Він розповів, що причиною виїзду до Австрії стали погрози фізичної розправи.
Нагадаємо, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав. За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька і Дениса Поліщука. У грудні 2015 року суди змінили їм запобіжні заходи із тримання під вартою на домашні арешти.