Мосійчук пригрозив Гужві "долею Бузини", а тепер сам скаржиться на погрози

Після погроз фізичної розправи Гужва виїхав до Відня та попросив політичного притулку.

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук пригрозив що, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва може повторити долю скандального журналіста Олеся Бузини, вбитого у 2015 році.

"Бл**ь, бл**ь, бл**ь! С*ка, та коли ж нарешті ці прокацпські виродки не зможуть тікати з країни і нестимуть відповідальність за свої злочини??? Терпець уривається і схоже історія Бузини має шанс на неодноразове повторення! Коли Держава не здатна карати колаборантів та шпигунів цю функцію беруть на себе невідомі патріоти! Навіяно втечею Гужви та ліквідацією Бузини", - написав народний депутат.

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Після публікації емоційного посту нардеп написав ще один, в якому розповів про погрози, які йому надходять від "рускоміровцев".

Як повідомляв УНІАН, Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку. Він розповів, що причиною виїзду до Австрії стали погрози фізичної розправи.

Нагадаємо, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав. За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька і Дениса Поліщука. У грудні 2015 року суди змінили їм запобіжні заходи із тримання під вартою на домашні арешти.