Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти підозрюваних у вбивстві Бузини

Прокуратура Києва сьогодні направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука за обвинуваченням у вчиненні у квітні 2015 року умисного вбивства публіциста Олеся Бузини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду.

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Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 млн грн.

Прокуратура у червні поточного року завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили їм запобіжні заходи із тримання під вартою на домашні арешти.