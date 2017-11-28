Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти підозрюваних у вбивстві Бузини

16:54, 28 листопада 2017
Суспільство
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За вчинений злочин двом підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Підозрюваний у вбивстві Бузини Андрій Медведько / фото УНІАН

Прокуратура Києва сьогодні направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука за обвинуваченням у вчиненні у квітні 2015 року умисного вбивства публіциста Олеся Бузини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду.

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Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 млн грн.

Прокуратура у червні поточного року завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Підозрюваний у вбивстві Бузини Денис Поліщук / фото УНІАН

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили їм запобіжні заходи із тримання під вартою на домашні арешти.

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Теги: #вбивство Бузини#підозрювані у вбивстві Бузини