Новий посол Росії буде впливовіший за Черномирдіна

Призначення Михайла ЗУРАБОВА Надзвичайним і Повноважним послом Російської федерації засвідчить, що Москва більше не буде розмовляти з Україною дипломатичною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО.

Торкаючись цього питання, він зауважив, що призначення М.ЗУРАБОВА послом в Україні може принести багато проблем. “Це свідчить про те, що Москва більше не має наміру розмовляти дипломатичною мовою з Україною, а розмовлятиме якоюсь іншою – мовою спецоперацій, інформаційних війн тощо”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

З іншого боку, він припустив, що російське керівництво таким чином, можливо, взяло паузу для формування нової стратегії публічних відносин з Україною. У цьому випадку М.ЗУРАБОВ, на думку експерта, “буде одним з елементів формування цієї нової стратегії”.

За словами директора київського Центру політичних досліджень та конфліктології Михайла ПОГРЕБИНСЬКОГО, можливе призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ - “не випадкове”. За його словами, новий представник Кремля дуже близький до нинішнього російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА. Тому експерт припускає, що ця людина навіть більш впливова на полі українсько-російських відносин, ніж його попередник Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

Разом з тим, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що до проведення президентських виборів в Україні очікувати від М.ЗУРАБОВА “активних проявів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ поінформував, що до МЗС надійшов запит на отримання агремана щодо нового посла Росії в Україні М.ЗУРАБОВА.