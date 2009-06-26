Російська комісія обговорить становище росіян в Україні

Урядова комісія у справах співвітчизників за кордоном 1 липня, під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА, обговорить положення російських співвітчизників в Україні.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС РФ.

"У ході засідання планується обговорити доповнення й зміни до федерального закону "Про державну політику Російської Федерації стосовно співвітчизників за кордоном", питання підготовки Всесвітнього конгресу співвітчизників (Москва, грудень ц.р.), становище російських співвітчизників в Україні, а також затвердити кандидатури співвітчизників, що представляються до державних нагород Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.