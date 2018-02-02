У Держдумі РФ підтримали Польщу, яка ухвалила закон про заборону "бандерівської ідеології"

Член комітету з міжнародних справ переконаний, що парламент Польщі виявив «політичну мудрість і відповідальність перед виборцями і дав приклад боротьби з проявами фашизму іншим західним політикам».

У Держдумі РФ підтримали Польщу, яка ухвалила закон про Інститут національної пам'яті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, член комітету Держдуми з міжнародних справ Сергій Железняк сказав, що підтримує рішення польських парламентаріїв про введення кримінальної відповідальності за пропаганду «українського націоналізму» і «заперечення геноциду поляків під час Волинської різанини».

«Польський народ на собі відчув усі жахи фашизму, розплатившись тисячами невинних жертв. Ухвалене законодавче рішення Сенату відображає думку громадян Польщі, які не хочуть повторення трагедії Другої світової війни і які протестують проти відродження нацизму в сусідній Україні», - сказав Железняк.

За його словами, в Росії глибоко шанують пам'ять жертв фашизму незалежно від національної приналежності.

Він переконаний, що парламент Польщі виявив «політичну мудрість і відповідальність перед своїми виборцями і дав приклад боротьби з проявами фашизму іншим західним політикам».

Железняк заявив, що з обуренням стежить за тим, як в Україні «привільно почуваються нацисти».

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Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепаратмента США МЗС Польщі заявив, що закон про Інститут нацпам'яті не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав президента Польщі Анджея Дуду ветувати закон.