Луценко пропонує дозволити "нацдружинам" патрулювати вулиці разом з правоохоронцями

Генеральний прокурор вважає доцільним змінити законодавство, щоб представники громадських формувань з охорони правопорядку патрулювали вулиці.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що представники громадських формувань мають патрулювати вулиці разом з правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив журналістам, коментуючи ситуацію, пов'язану з парамілітарними громадськими організаціями в Україні.

«На ваші запитання про будь-які парамілітарні формування, відповідь міститься у Кримінальному кодексі України - будь-які воєнізовані формування є забороненими, і там передбачена серйозна кримінальна відповідальність, інші формування, які мають ознаки вертикального підпорядкування, також міститься у Кримінальному кодексі. Але норми Кримінального кодексу не діють, якщо ці організації є громадськими формуваннями з охорони порядку, які передбачені законодавством», - зазначив Луценко.

Читайте такожЛавров назвав українські "Національні дружини" "неонацистською організацією"

«Якщо ви спитаєте мою особисту позицію, то вважаю за необхідне коригувати цей закон і внести позицію про те, що будь-які громадські формування можуть залучатися до патрулювання вулиць або інших правоохоронних заходів виключно в нарядах з діючими патрулями поліції», - підкреслив генпрокурор.

Також він вважає, що до громадських формувань з охорони порядку потрібно запрошувати тих, хто пройшов службу в армії, або певний час служив у правоохоронних органах.

«А всі решта, хто хоче застосувати силу на користь Українській державі, повинні знати, що в нас все ще є вакансії у Збройних силах, Національній гвардії та інших формуваннях, які героїчно захищають Україну», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня політична партія «Національний корпус» організувала в Києві церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.

30 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не дозволить, аби громадська організація «Національні дружини» позиціонувала себе як альтернативне парамілітарне формування, й наголосив, що в Україні є державна монополія на застосування насильства, що належить правоохоронним органам.

31 січня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що вважає позитивним створення громадських об'єднань з метою допомоги правоохоронним органам у забезпеченні порядку, додавши, що члени таких рухів мають діяти в межах чинного законодавства.

У МВС пояснили, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону. Однак такі дії повинні бути скоординованими із правоохоронцями.