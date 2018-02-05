"Росія завжди створювала проблему, а потім сідала на зворотній бік столу і виступала як миротворець" – Полторак

Міністр висловив думку, що РФ не відмовилася від агресії, але наскільки її позиція буде агресивна, залежатиме не тільки від України і Росії.

Миротворча місія ООН має право на успіх, але точно не на тих умовах, які пропонує Росія. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак.

Читайте такожМосква і Вашингтон приймуть рішення про миротворців на Донбасі після виборів у РФ - Stratfor"Не може бути сторона-окупант стороною-миротворцем", - зазначив він в інтерв'ю Голосу Америки. Полторак сказав, що стратегія Росії - завжди створювати проблему, а потім сідати на зворотній бік столу і виступати як миротворець. "Росія спочатку захопила в нас Крим, потім Донецьк і Луганськ, а потім приїхала в Мінськ і сіла пропонуючи свої послуги щодо миротворчості та послуги для вирішення цієї проблеми", - підкреслив він.

Також міністр зазначив, що найкращий варіант тоді, коли Росія піде з Криму, Донецька і Луганська – це найкращий варіант для України, а найгірший – відкрита агресія щодо України. При цьому він підкреслив, що Росії "не вдасться просто так проїхатися танками по Україні - Україна буде захищатися".

Міністр висловив думку, що керівництво Росії не відмовилася від агресії, але наскільки позиція Росії буде агресивна, залежатиме не тільки від України і не тільки від Росії. "Вона залежить від США та інших країн світу. Чим більше країни, світові лідери, будуть тиснути на Росію, вимусити її виконувати міжнародні зобов’язання, тим більші шанси уникнути відкритої агресії проти України", - зазначив він.

"Насамперед подякуйте Курту за дуже ефективну роботу: він дуже багато працює, він дуже інтенсивно працює для того, щоб в Україні запанував мир", - сказав міністр, додавши, що, на жаль, все це не тільки від нього залежить, адже є ще сторона така, як Росія, яка є стороною конфлікту, але цього не визнає, від якої залежить успішність проведення в тому числі і миротворчої місії ООН.