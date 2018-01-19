У більшості українців Росія асоціюється з "агресією", "диктатурою" та "жорстокістю" – опитування

У більшості українців Росія асоціюється з поняттями агресія, диктатура, жорстокість.

Такі дані оприлюднив Центру Разумкова, посилаючись на результати проведеного спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва соціального дослідження, в ході якого з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей) було опитано 2004 респондентів віком від 18 років.

Під час дослідження респондентам ставилося запитання, з чим на їхню думку, – з Україною чи з Росією – у них насамперед асоціюються такі поняття як «демократія», «добробут», «стабільність», «свобода», «агресія», «гуманність», «справедливість», «жорстокість», «диктатура», «повага до прав особистості».

Читайте такожВстановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 17% населення - опитування

Згідно з результатами опитування, Росію асоціюють з агресією 65,7%, з диктатурою 59,6%, з жорстокістю 56,9%.

З Україною респонденти найчастіше асоціюють поняття «демократія» (41,5%), «свобода» (39,6%) і «гуманність» (36,4%).

Водночас, стосовно поняття «гуманність», то приблизно стільки ж респондентів (34,8%) не асоціюють його ні з Україною, ні з Росією. Лише 2% респондентів асоціюють насамперед з Росією поняття «демократія», лише 2,8% – поняття «гуманність», 3,5% – поняття «свобода». І такі ж відсотки громадян пов’язують Росію з справедливістю (3,5%) і повагою до прав особистості (3,7%).

Насамперед з Україною поняття «справедливість» пов’язують 24,5% опитаних, «повага до прав особистості» - 20,6%. Однак, як свідчать результати опитування, відносна більшість (47%) не асоціюють ці поняття з жодною з двох країн.

Поняття «добробут» більше половини респондентів - 50,7% - не асоціюють ні з Україною, ні з Росією, 18% асоціюють його насамперед з Україною, а 9% з Росією. 55% опитаних не асоціюють ні з Україною, ні з Росією поняття «стабільність», 12% у першу чергу асоціюють його з Україною, стільки ж – з Росією.

Що ж стосується понять «агресія», «диктатура» та «жорстокість», то з Україною ці три поняття також асоціюють українці - відповідно 3%, 4% і 3% респондентів.

«Серед етнічних українців 68% асоціюють поняття «агресія» насамперед з Росією, 2% − з Україною; серед етнічних росіян-громадян України − відповідно 42% і 9%. Серед етнічних українців поняття жорстокість у першу чергу асоціюють з Росією 59%, з Україною − 3%; серед етнічних росіян – відповідно 33% і 10%. Поняття диктатура» у 62% етнічних українців асоціюється насамперед з Росією, у 4% − з Україною, у етнічних росіян – відповідно 39% і 12%», - йдеться у повідомленні соціологічної служби.

Наголошується, що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.