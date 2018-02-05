Глава МЗС Польщі заявив, що буде критично ставитися до української позиції в питаннях історії

На тлі дискусій про закон про заборону ідеології Бандери в Польщі і підготовки до майбутньої зустрічі з Клімкіним глава МЗС Польщі заявив, що підстав змінювати цей закон немає.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що влада країни не бачить підстав змінювати закон про інститут національної пам'яті, так званий "антибандерівский" закон, який обурив українське суспільство. "Немає підстав для зміни цього закону. Його положення є досить точними, щоб розвіяти всілякі сумніви ізраїльської сторони ", - заявив Чапутович.

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Про це він сказав в інтерв'ю виданню wSieci, передає РБК-Україна. Чапутович зазначив, що стосовно України він буде намагатися застосовувати "інші слова", ніж це робив його попередник Вітольд Ващиковський, який підкреслював, що "Україна з Бандерою в ЄС не увійде".

"Ми повинні до себе підходити з великою повагою. Однак це не означає, що Польща не буде критично ставитися до української позиції (щодо історичних питань - ред.) ", - заявив Чапутович. Міністр також нагадав, що він домовився про зустріч з українським колегою Павлом Клімкіним.

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