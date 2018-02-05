У ВР готуються відповісти на скандальний польський закон про заборону "бандерівської ідеології"

Спікер закликав всі групи і фракції виробити узгоджену позицію з цього питання.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує завтра розглянути постанову щодо законів, ухвалених Сеймом та Сенатом Польщі, які стосуються заборони "бандерівської ідеології".

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він наголосив, що «нам буде дуже важливо завтра ж розглянути постанову Верховної Ради України стосовно закону, який був прийнятий в польському парламенті».

Читайте такожСША, Ізраїль та ОБСЄ розкритикували польський законопроект про "бандерівську ідеологію" (відео)

За словами Парубія, сьогодні за його дорученням відбулося засідання комітету ВР із закордонних справ, де напрацьовано спільну заяву парламенту України щодо останніх рішень Сейму та Сенату Польщі, які «викликали обурення в українському суспільстві». У засіданні комітету взяли участь представники всіх фракцій і груп.

Як зауважив спікер, «дуже важливо і знаково, що в засіданні комітету брали участь також представники Міністерства закордонних справ і міжнародні експерти».

«Комітет напрацював текст спільної узгодженої заяви, яка вже зараз запропонована на розгляд фракцій і груп, і сьогодні ця постанова буде зареєстрована», - зазначив Парубій і висловив бажання, щоб до реєстрації проекту постанови ознайомилися всі народні депутати.

«Щоб завтра ми також могли цю постанову ухвалити в парламенті, і щоб це була спільна узгоджена позиція та заява всього українського парламенту», - додав спікер.

Читайте також"Спустять на гальмах": експерт спрогнозував долю польського "антибандерівського" закону

Як повідомляв УНІАН, 26 січня польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Читайте також"Найдурніше - відреагувати симетрично": аналітик пояснив наслідки польського закону про "бандеризм"

В Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепартамента США МЗС Польщі заявив, що закон про Інститут нацпам'яті не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину».