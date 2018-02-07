Парубій достроково закрив засідання Ради через напівпорожню сесійну залу

Під час засідання у сесійній залі було близько 200 депутатів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту через низьку підтримку народними депутатами порядку денного. Як передає кореспондент УНІАН, про закриття засідання він оголосив об 11.43, тоді як в цілому засідання по середах триває до 14.00.

Читайте такожРада сьогодні розглядає низку ратифікацій та закон щодо захисту дітей від сексуальної експлуатаціїПарубій нагадав, що кілька разів виносив на рейтингові голосування ряд питань порядку денного, зокрема ратифікацію договору з Таїландом про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, а також законопроект щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.

Проте ці питання демонстрували низьку підтримку депутатами, вони не набирали навіть 200 голосів.

Крім того, депутати не змогли ухвалити і навіть направити на доопрацювання законопроект про ратифікацію торговельної угоди між урядами України і Таїланду.

Ухвалити рішення парламентарії змогли лише щодо проекту постанови про скасування ухвалення закону про приватизацію державного майна, який і потрібно було відхилити, тобто не дати за нього значної кількості голосів, щоб закон можна було підписати.

Після відхилення цього проекту постанови Парубій наголосив, що у зв’язку з непідтримкою у рейтинговому голосуванні порядку денного він закриває ранкове засідання Верховної Ради.

“І прошу вищого рівня дисципліни і мобілізації”, - сказав голова ВР та нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.

Сьогодні під час засідання у сесійній залі було близько 200 депутатів.