Полторак відзвітувався про збільшення у 2017 році зарплат військовим

У минулому році мінімальне грошове утримання військових контрактної служби становило 7 тис. грн, середнє грошове утримання молодшого офіцера – 9,8 тис., старшого офіцерського складу – 12 тис. грн.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у 2017 році було збільшено розмір грошового забезпечення Сил спеціальних операцій, десантників та бійців АТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

«У нас в 2017 році мінімальне грошове утримання військових контрактної служби становило 7 тис. грн, середнє грошове утримання молодшого офіцера – 9,8 тис. та старшого офіцерського складу – 12 тис. грн», - зазначив Полторак.

За словами міністра, у 2017 році було збільшено розмір грошового забезпечення окремим категоріям військових, які визначають боєздатність ЗСУ.

«Це стосується Сил спеціальних операцій, грошове утримання було збільшено на 30%, з 1 липня ми збільшили військовим десантно-штурмових військ та сержантському складу», - додав міністр.

«Значно підвищили – у 2,5 рази у грудні 2017 року в порівнянні з груднем 2016 року – ми збільшили надбавки військовим в зоні проведення АТО. На лінії зіткнення надбавки сягали до 10 тис., в решті зони проведення АТО – 4,5 тис. грн», - додав Полторак.