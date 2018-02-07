Шойгу запевняв, що Крим захоплюють не російські військові, а місцева самооборона - Тенюх

За словами екс-міністра оборони України, Шойгу запевняв, що військові частини на півострові захоплюють не російські військові, а "местная самооборона".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у 2014 році двічі у телефонних розмовах з тодішнім міністром оборони України Ігорем Тенюхом заявляв, що в Криму немає російських військ.

Читайте також"Не знаю, як міг впливати на виведення військ з Криму": Полторак прокоментував свідчення ТенюхаЯк передає кореспондент УНІАН, про це Тенюх сказав на допиті як свідок на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

За словами Тенюха, 3 березня він дав наказ стріляти по всіх, хто проникатиме на територію військових частин у Криму, «але з різних причин ці накази не були виконані».

Також він розповів, що мав телефонну розмову з Шойгу, і той на запитання, що російські військові роблять у Криму, відповідав, що «наших там нет, это всё «самооборона».

Як сказав Тенюх, уже після захоплення штабу Військово-морських сил України в Криму він мав ще одну розмову з Шойгу, який і тоді сказав, що російські війська не причетні до окупації півострова.