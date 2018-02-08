Санкції за російську анексію Криму слід об'єднати з санкціями через захоплення територій Донбасу - Яценюк у Вашингтоні

На думку Яценюка, це слід зробити, "щоб Путін не думав, що якщо він забереться з Донецька і Луганська, то вся санкційна політика по відношенню до Російської Федерації буде розглянута і залишаться тільки частково символічні санкції через незаконну анексію Криму".

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у Вашингтоні виступив за об'єднання санкцій за російську анексію Криму із санкціями через захоплення територій Донбасу, повідомляє прес-служба НФ.

“Дуже важливо усвідомити, що небезпека нікуди не пропала. Путін буде робити все, що в його силах, - для того, щоби повернути Україну (в своє геополітичне лоно – ред.), а ми зобов’язані просто робити все для того, щоби Україна була самостійною і незалежною державою”, - сказав Яценюк в інтерв'ю у програмі “Час-Time” на “Голос Америки” під час візиту до Вашингтона 7 лютого.

Арсеній Яценюк повідомив, що під час його зустрічей у Вашингтоні піднімалося питання санкцій проти РФ: “Російський план – це будь-якими засобами і методами або роз'єднати Європейський Союз, або підірвати довіру до України, або роз'єднати ЄС і Сполучені Штати. Або продемонструвати, що начебто Росія - великий прихильник мирного процесу врегулювання, - аби зняти санкції, які дуже жорстко введені після того, коли Росія здійснила агресію по Донецькій і Луганській областях”. “Санкції щодо (незаконної анексії) Криму не є такі жорсткі. І тому друге питання, яке ми піднімали, - необхідність об'єднати “кримські санкції” з санкціями по Донецьку і Луганську. Щоб Путін не думав, що якщо він забереться з Донецька і Луганська, то вся санкційна політика по відношенню до Російської Федерації буде розглянута і залишаться тільки частково символічні санкції через незаконну анексію Криму”, - підкреслив Арсеній Яценюк.

Під час зустрічей лідера “Народного фронту” у Вашингтоні піднімалося також питання “перепризначення президента Російської Федерації, яке буде саме в день незаконної анексії Автономної Республіки Крим”: “Я звернувся до наших американських партнерів з тим, щоби Сполучені Штати жорстко засудили нелегітимність проведення виборів президента Російської Федерації на території України. І в Сенаті, і в Конгресі, і в інших державних інституціях Сполучених Штатів цей сигнал прийняли.

“Голосування на території Автономної Республіки Крим є незаконним. Це означає, що в цілому виборчий процес президента Російської Федерації не відповідає міжнародному законодавству”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебував з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. Він провів зустрічі з заступником державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, заступником міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом. Він також виступив у Раді зовнішніх відносин, Атлантичній Раді та Heritage Foundation.