Суд дозволив Розенблату зняти електронний браслет

Строк дії інших обов’язків, покладених на депутата, продовжили ще на два місяці, до 9 квітня.

Солом’янський районний суд Києва ухвалив продовжити строк дії раніше обраного запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату ще на два місяці, при цьому дозволив йому зняти електронний засіб контролю.

Читайте такожРозенблат позивається проти України у ЄСПЛ (документ) Про це УНІАН повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Так, за рішенням суду», - зазначили в прес-службі, відповідаючи на питання, чи скасовано нардепу Розенблату зобов’язання носити електронний браслет.

Згідно із ухвалою суду, строк дії інших обов’язків, покладених на депутата, продовжили ще на два місяці, до 9 квітня.

Зокрема, суд зобов'язав Розенблата прибувати до детектива, прокурора або суду за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до органу, що здійснює досудове розслідування, свої паспорти для виїзду за кордон.

Довідка УНІАН. 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання коштів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт"). 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

Розенблат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир, а також встановив ряд інших процесуальних зобов'язань; пізніше термін дії запобіжного заходу було продовжено до 18 грудня, а потім – до 11 лютого 2018 року.

19 жовтня під час обшуку в літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельна (Німеччина), було вилучено вироби, схожі на ювелірні, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. Тоді у НАБУ стверджували, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

20 жовтня детективи НАБУ відкрили провадження за фактом ймовірного підроблення документів для видачі дипломатичного паспорта Розенблату (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

8 грудня в Окружному адмінсуді Києва повідомили про відкриття провадження за позовом Розенблата до НАБУ та САП. Зокрема, Розенблат просить суд визнати протиправними дії НАБУ, які були погоджені із прокурорами САП, щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій. Попередній судовий розгляд справи призначено на 30 січня 2018 року.