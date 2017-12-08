Депутат Розенблат позивається до НАБУ і САП

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, Розенблат просить суд визнати протиправними дії НАБУ, які були погоджені із прокурорами САП щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій.

Також депутат просить суд зобов’язати детективів НАБУ та прокурорів САП дотримуватись вимог чинного законодавства щодо дотримання гарантій депутатської недоторканності під час відповідного кримінального провадження.

Попередній судовий розгляд справи призначено на 30 січня.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали сімох осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції «БПП») та Максима Полякова («Народний фронт»). 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир. Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме - зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України.

19 серпня суд продовжив Розенблату термін виконання процесуальних зобов'язань у рамках запобіжного заходу до 17 жовтня.

Депутат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), ч. 2 ст. 369-2 («Зловживання впливом») Кримінального кодексу України.