Литвин побачив, що він Україні потрібний: тепер кричать «рятуй!»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що поки немає «відповідної обстановки» для оголошення ним заяви про участь у президентській виборчій кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи готовий він зробити офіційну заяву про свою участь у президентській виборчій кампанії.

За словами В.ЛИТВИНА, «не дають можливості це зробити». «Треба усе здійснити у відповідній обстановці, розраховуючи на вашу тотальну абсолютну підтримку», - додав він.

При цьому голова ВР звернув увагу журналістів на гасло у сесійній залі парламенту: «Литвин, подумай про народ!». За його словами, «це підтверджує те, що є розуміння навіть у непримиренних опонентів про те, що Україні потрібен ЛИТВИН, тому звертаються до мене, коли в людей і для людей нічого не залишилось – все забрали, а тепер кричать «рятуй!». В.ЛИТВИН підкреслив: «Я готовий це зробити і зроблю».

На запитання, чи піде В.ЛИТВИН у президенти, він відповів: «Йдемо». Реакцією журналістів був сміх та уточнення, скільки він має на увазі тих осіб, які підуть на вибори. Голова ВР на це зазначив: «Коли я сказав, що йдемо, то мав на увазі усіх разом», і додав: «Я себе не відділяю від вас (йдеться про журналістів)».