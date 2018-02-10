Льовочкін заявив, що ніколи не просив грошей для Манафорта

Також у Льовочкіна заявили, що вбачають висвітлення даної теми у публікаціях ЗМІ "елементи спланованої "мінус"-кампанії".

Нардеп, заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін назвав заяви автора розслідування про екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта "припущеннями", які є "неправдивою інформацією".

Про це 10 лютого повідомили УНІАН у прес-службі нардепа.

"Викладена у матеріалі інформація, що базується на припущеннях журналіста, який посилається на неназване джерело, неправдива і не відповідає дійсності. Насправді Льовочкін ніколи не чинив подібних дій", - наголошується у заяві прес-служби нардепа.

Також у Льовочкіна заявили, що вбачають висвітлення даної теми у публікаціях ЗМІ "елементи спланованої "мінус"-кампанії".

Як писали раніше ЗМІ, журналіст Френк Фоер, який раніше опублікував розслідування у The Atlantic про Манафорта, повідомив, що Льовочкін просив в українських олігархів гроші для колишнього політтехнолога і радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

"Манафорт міг звернутися до Сергія Льовочкіна, а той — до Януковича, й сказати: Манафорт хоче 10 мільйонів доларів. Янукович відповідав: гаразд, то дай йому ці 10 мільйонів. Тоді Льовочкін звертався до низки українських олігархів і казав: ти маєш дати мільйон доларів", - розповів журналіст.

Як стверджує Фоер з посиланням на власні джерела, Льовочкін отримував власний шмат від цих грошей – "тобто маржу за те, що збирав ці гроші від імені Манафорта".