Порошенко: РФ не виконує обіцянок - після укладення Мінських угод було вбито 824 людини

Порошенко вкотре закликав Путіна вивести російська війська з України.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія не дотримується взятих на себе обіцянок, після укладення Мінських домовленостей було вбито 824 особи.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що досягнення однакової оцінки Україною і РФ ситуації на Донбасі є "вторинним"Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомили у прес-службі глави держави.

«Однак, як знає весь світ: президент РФ не дотримується взятих на себе обіцянок. Завжди, коли він (президент РФ Володимир Путін – УНІАН) хоче, він сприяє черговій ескалації», - наголосив Порошенко.

За словами президента, після укладення Мінських домовленостей на війні було вбито 824 особи.

Президент також відповів на запитання про триваючу у Німеччині дискусію щодо можливого скасування санкцій проти РФ. Зокрема, і про думку президента футбольного клубу «Баварія» Улі Хьонеса щодо розуміння з приводу політики Путіна. «Ці люди або недостатньо поінформовані, або просто наївні. Все ж дуже просто: ми не є частиною російської імперії, ми – суверенна країна. Я вважаю, що людям на кшталт пана Хьонеса варто одного разу відвідати Україну, причому не Київ, а схід України. Тоді він зрозуміє, що насправді йдеться про єдину річ: Путін повинен вивести свої війська з України», - підкреслив Порошенко.