Порошенко: РФ не виконує обіцянок - після укладення Мінських угод було вбито 824 людини
Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія не дотримується взятих на себе обіцянок, після укладення Мінських домовленостей було вбито 824 особи.
Читайте такожУ Кремлі заявили, що досягнення однакової оцінки Україною і РФ ситуації на Донбасі є "вторинним"Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомили у прес-службі глави держави.
«Однак, як знає весь світ: президент РФ не дотримується взятих на себе обіцянок. Завжди, коли він (президент РФ Володимир Путін – УНІАН) хоче, він сприяє черговій ескалації», - наголосив Порошенко.
За словами президента, після укладення Мінських домовленостей на війні було вбито 824 особи.
Президент також відповів на запитання про триваючу у Німеччині дискусію щодо можливого скасування санкцій проти РФ. Зокрема, і про думку президента футбольного клубу «Баварія» Улі Хьонеса щодо розуміння з приводу політики Путіна. «Ці люди або недостатньо поінформовані, або просто наївні. Все ж дуже просто: ми не є частиною російської імперії, ми – суверенна країна. Я вважаю, що людям на кшталт пана Хьонеса варто одного разу відвідати Україну, причому не Київ, а схід України. Тоді він зрозуміє, що насправді йдеться про єдину річ: Путін повинен вивести свої війська з України», - підкреслив Порошенко.